- Dr. Virgil Musta, sef al Sectiei Infectioase a Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara, a fost achitat definitiv in cazul controversat al testelor COVID efectuate de clinica sa privata, dar recoltate de asistentele de la spitalul de stat.

- Medicul infecționist Virgil Musta, judecat in dosarul testelor de COVID realizate de clinica sa privata, dar pentru care au fost recoltate probe de asistentele de la spitalul de stat, a fost declarat nevinovat. Sentința Curții de Apel Timișoara, prin care a fost menținut verdictul de achitare dat de…

- Zilnic, sunt ”cinci-șase cazuri de eritem infecțios, numit popular boala”obrajilor palmuiți”, avertizeaza dr. Alexandra Corobea, medic primar de boli infecțioase la Spitalul ”Victor Babeș” din Craiova. Potrivit medicului Corobea, boala obrajilor palmuiți debuteaza cu febra, coriza (inflamarea mucoasei…

- DNA a inceput urmarirea penala impotriva lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, a generalului SRI in rezerva Dumitru Dumbrava, precum și a altor doua persoane, sub acuzația de trafic de influența. In dosar sunt vizate si firme pentru spalare de bani. Pe langa cei doi, in dosar mai sunt cercetați…

- Romania a inregistrat, in primul trimestru al acestui an, 112 cazuri de tuse convulsiva, de sapte ori mai multe decat numarul de cazuri din tot anul trecut, arata datele Institutului National de Sanatate Publica (INSP), citate de News.ro. Minorii cu varste sub patru ani reprezinta categoria de varsta…

- Medicul Voichița Lazureanu, specialist la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a tras un semnal de alarma cu privire la riscurile asociate consumului de alimente in perioada mini-vacanței de 1 Mai și Paște. La Antena 3 CNN, ea a discutat despre lista alimentelor care pot cauza probleme grave de sanatate…

- Primul PET-CT dintr-o unitate spitaliceasca de stat din zona de vest a țarii va fi pus in funcțiune la Timișoara. La Laboratorul de Radiologie și Imagistica Medicala din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Timișoara va fi pus in funcțiune un aparat de tip PET CT,…

- Sezonul acestor insecte a inceput cu o luna mai devreme, pe fondul incalzirii vremii. Eeste bine de știut insa ca nu toate capușele transmit boala Lyme, ci doar cele infectate cu o anumita bacterie. Medicul primar Irina Filipescu de la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca a vorbit la Radio Romania…