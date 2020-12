Monica Jitariuc: Primiți iar cu sorcova? Ați observat ca, pe masura ce creștem tot mai mari, ne plac din ce in ce mai mult obiceiurile care nu ne placeau musai cand eram mai mici? Eu am redescoperit Sorcova – la bloc, in București, este mult reinterpretata (la limita kitsch-ului), dar in continuare mi se pare unul dintre (puținele) obiceiuri vesele la romani. Hai sa va povestesc un strop, cum fac in fiecare an. Numele de Sorcova vine de la cuvantul bulgaresc surov (verde fraged), aluzie la ramura abia imbobocita, rupta dintr-un arbore. Inclinata de mai multe ori in direcția unei anumite persoane, Sorcova joaca intru catva rolul unei… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

