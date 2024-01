Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a produs la scurt timp dupa decolare. Un copil a fost la un pas sa fie aspirat. Mai multe telefoane, dar și alte obiecte au fost pierdute, insa, niciun pasager nu a fost ranit.La bordul aeronavei se aflau 174 de pasageri și șase membri ai echipajului. Aeronava a aterizat de urgența pe Aeroportul…

- Momente de panica pe aeroportul Heathrow din Londra! Furtuna Gerrit și-a aratat colții in unele zone din Marea Britanie. Furtuna a provocat perturbari in timpul calatoriilor și a avariat case și mașini in unele locuri, iar serviciile de urgența au lucrat pentru a curața zonele afectate. De altfel, un…

- Incidentul a avut loc sambata, 25 noiembrie, pe aeroportul din Pesacra (Abruzzo).In cursul zilei, doua aeronave aparținand companiei aeriene irlandeze Ryanair au fost lovite de fulgere la interval de cateva ore, relateaza publicația Il Pescara.Primul incident a avut loc dimineața, implicand un avion…

- O vedeta de la noi a fost blocata in avion timp de doua ore și jumatate. Blondina a trecut prin momente de panica, dupa ce aeronava cu care trebuia sa zboare, a avut o defecțiune. De ce a ales aceasta sa continue calatoria și nu a renunțat la zbor.