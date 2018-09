Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara a debutat la Pro TV a opta editie a emisiunii Vocea Romaniei. Au aparut schimbari in juriul care este format acum din Smiley, Tudor Chirila, Andra si Irina Rimes. Un tanar de 28 de ani din Constanta a reusit performanta de a intoarce toate cele patru scaune ale juratilor chiar de la…

- Incepe VOCEA ROMANIEI, așteptarea a luat sfarșit! In aceasta seara, la PRO TV, debuteaza sezonul opt al emisiunii Vocea Romaniei. A fost modificata componența juriului, dar antrenorii sunt animați de aceeași dorința ca și pana acum – sa iși vada elevii in marea finala. Dupa șapte sezoane in care nu…

- Tanara percutionista Sara Gheorghe, eleva a Colegiului de Arte „Sabin Dragoi” din Arad, clasa profesorilor Lucia și Mario Florescu, multipla laureata a Olimpiadelor de profil, a devenit o prezenta activa si remarcabila la evenimentele derulate sub egida Filarmonicii de Stat din Arad și a Consiliului…

- Decor nou, concurenți noi, antrenori noi, suntem pregatiți sa dam startul unui nou sezon Vocea Romaniei. Cel mai mare concurs de voce din Romania se intoarce in casele dumneavoastra cu noi momente pline de talent și emoție.

- Cei patru antrenori de la Vocea Romaniei se ințeleg de minune chiar daca sunt la primul sezon in aceasta formula. Andra, Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirila au inceput deja filmarile pentru celebrul show și par sa se distreze mai bine ca niciodata. Tudor Chirila, Irina Rimes, Andra și Smiley au inceput…

- Surorile din județul Vaslui duse in coma la spital, dupa ce au mancat de foame vișine din alcool, au fost date in ingrijire unor asistenți maternali profesioniști, in baza unei hotarari a instanței. Și cei trei frați ai fetelor au fost plasați in regim de urgența in asistența maternala dupa ce, in…

- Filosoful Mihai Sora, "sufletul miscarilor de protest", cum l-au botezat jurnalstii de la France Press, a oferit iun moment unic si pe spatul de spital, unde se recupereaza dupa operatia de colecist.

- Tensiuni la „Chefi la cuțite” intre cei trei jurați. Strategiile individuale și parerile contradictorii ale chefilor sporesc tensiunea din bucatarie, iar luni seara, de la ora 20:00, cei trei vor lupta și mai aprig alaturi de bucatarii ramași in arena culinara. Cu doar doua battle-uri inainte de semifinala,…