- Cea mai noua editie iUmor, difuzata duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, va fi deschisa de nimeni altul decat de Robert Tudor, care aduce magia pe scena iUmor, cu un super show memorabil.

- La Chefi la cuțite poveștile impresionante nu pot sa lipseasca! Dan Govella este dovada vie in acest sens! Concurentul a marturisit meseria sa de baza, unde viața i-a fost pusa in pericol in fiecare moment, iar acum, este pregatit pentru un nou inceput.

- Mario Madalin Dumitru a primit cuțitul de aur de la chef Alexandru Sautner in ediția de astazi, 1 aprilie 2024, de la Chefi la cuțite! Concurentul a reușit sa ii surprinda placut pe jurați. Iata povestea tanarului de 31 de ani.

- Intr o atmosfera incarcata de emotie si creativitate, Teatrul Calutul de Mare va invita sa va alaturati lor intr un eveniment de exceptie dedicat poetului Nichita Stanescu, cu ocazia implinirii a 91 de ani de la nasterea sa. Duminica, 31.03.2023, ora 12.30 va asteptam la un moment artistic prilejuit…

- Cristian Sapunaru (39 de ani) și Vlad Chiricheș (34 de ani) au oferit un moment special inaintea derby-ului Rapid - FCSB, programat astazi, de la ora 20:00, pe Arena Naționala. Rapid - FCSB a devenit cel mai așteptat duel al sezonului in Superliga. Peste 48.000 de spectatori vor asista la un derby al…

- Luna martie, cunoscuta si sub numele de "luna femeii", este un moment special in care aducem omagiu si recunoastere contributiilor si realizarilor femeilor din intreaga lume.Luna martie, cunoscuta si sub numele de "luna femeii", este un moment special in care aducem omagiu si recunoastere contributiilor…