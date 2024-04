Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua editie iUmor, difuzata duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, va fi deschisa de nimeni altul decat de Robert Tudor, care aduce magia pe scena iUmor, cu un super show memorabil.

- Emil Rengle e dansatorul care a caștigat „Romanii au talent” in 2018. Dupa victoria in show, el a avut mai multe apariții la Pro TV, insa acum surprinde cu momentul lui din cadrul unei emisiuni de la postul concurent, de la Antena 1. Duminica, de la 20.00, „iUmor – Alege comedia”, sezonul 16 revine…

- Duminica, de la 20.00, iUmor – Alege comedia sezonul 16 revine cu noi numere și momente artistice spectaculoase, prezentate de concurenți care mai de care mai talentați, din toate colțurile lumii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

- Duminica, de la 20.00, iUmor – Alege comedia sezonul 16 revine cu noi numere și momente artistice spectaculoase, prezentate de concurenți care mai de care mai talentați, din toate colțurile lumii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

- Cheloo, cunoscutul artist și jurat la emisiunea „iUmor”, implinește astazi, 24 martie, varsta de 46 de ani. Vedeta de la Antena 1 va avea parte de o mulțime de surprize in ediția din aceasta seara a emisiunii din care face parte.Cel de-al șaselea episod al noului sezon „iUmor - Alege comedia”, difuzat…

- iUmor - Alege comedia sezonul 16 aduce in fața celor șase jurați, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, și in cel de-al șaselea episod, difuzat duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1, cele mai surprinzatoare numere de umor, invitați speciali și momente care vor starni hohote de ras.

- S-a dat startul campaniei electorale. In sezonul 16 iUmor - Alege comedia, se va vota Președintele comediei! In fiecare duminica, de la 21:00, pe Antena 1 și in AntenaPLAY. Fiecare vot conteaza!

- S-a dat startul campaniei electorale. In sezonul 16 iUmor - Alege comedia, se va vota Președintele comediei! In fiecare duminica, de la 21:00, pe Antena 1 și in AntenaPLAY. Fiecare vot conteaza!