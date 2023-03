Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) din Moldova a donat 240 de camere portabile și echipamente, in valoare de 300 de mii de dolari, subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne pentru a contribui la prevenirea traficului de copii și femei din Ucraina. Potrivit informațiilor, camerele vor…

- Daca dincoace de granița de la Prut nu prea se vorbește de o piața a documentelor de identitate falsificate, in Republica Moldova carțile de identitate romanești false sunt la mare cautare, deoarece le sunt foarte utile deținatorilor pentru a calatori in țarile din vestul Europei. Poliția de Frontiera…

- Expoziția dedicata Marelui Razboi pentru Apararea Patriei iși continua activitatea in regiunile Moldovei, de data aceasta ea a fost organizata in sudul țarii. Alexei Petrovici, unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova, șeful echipei de cautare August, a anunțat acest lucru pe pagina sa de…

- Procurorii au condus la audieri 14 politisti de frontiera si 12 vamesi, in urma perchezitiilor in peste 30 de locatii, a declarat purtatorul de cuvant al Direcției Naționale Anticorupție, Livia Saplacan. Vizati in acest caz au fost agenți ai poliției de frontiera și vameși din punctele de frontiera…

- In noaptea de 15 spre16 ianuarie 1943, membrii organizației secrete Garda Tinara au fost executați cu brutalitate in orașul Krasnodon. Printre morți s-a numarat și compatriotul nostru, originar din raionul Drochia, Boris Glavan. Alexei Petrovici, unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova,…

- In noaptea de 15 spre16 ianuarie 1943, membrii organizației clandestine Garda Tinara au fost executați cu brutalitate in orașul Krasnodon. Printre morți s-a numarat și compatriotul nostru, originar din raionul Drochia, Boris Glavan. Alexei Petrovici, unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova,…

- In Aeroportul Internațional Chișinau, un tinar din Pakistan s-a identificat la controlul de frontiera cu un pașaport german care nu-i aparținea. Ieri, 11 ianuarie, in jurul orei 20:30, strainul de 28 de ani s-a prezentat pe sensul de intrare in R. Moldova, printre pasagerii cursei „Istanbul-Chișinau”.…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul Nord, anunța trimiterea pe banca acuzaților a unui fost polițist de frontiera și a membrului unui grup infracțional, specializat in facilitarea tranzitarii ilegale a Moldovei de catre barbați din Ucraina.