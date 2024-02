Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, declara ca Vladimir Plahotniuc este anunțat in cautare doar de Moldova, nu și prin Interpol. „E complicat de explicat cum lucreaza intreaga procedura. Exista o Comisie ce verifica dosarele pentru anunțarea in cautare, in cazul lui Plahotniuc am fost…

- Unul dintre liderii mișcarii de cautare a Republicii Moldova, conducatorul echipei de cautare "August", Alexei Petrovici, a depus flori la mormintele colective ale aparatorilor Leningradului și ale victimelor blocadei de la Cimitirul memorial Piskarevski din Sankt Petersburg. El a menționat ca a facut…

- In Chișinau locuiesc 8 participanți la Marele Razboi pentru Apararea Patriei. Despre aceasta a scris pe pagina sa de socializare unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova, conducatorul echipei de cautare "August", Alexei Petrovici, relateaza Noi.md. El a menționat ca, in special, iși sarbatorește…

- Operațiunea „Cautare” a fost demarata la nivel național pentru prinderea mai multor suspecți, dar și gasirea persoanelor disparute. Aceasta s-a incheiat cu 526 de persoane reținute, dintre care 225 vizate in dosare pentru infracțiuni grave.

- Premiul de 30 000 de euro oferit președintei Maia Sandu „este o sfidare a bunului simț”. Cel puțin așa afirma juristul Ion Dron, care mai spune ca astfel de situații nu sunt admisibile intr-un stat civilizat. „Trebuie sa mulțumim celui care i-a dat acest cadou, pentru ca i-a tradat esența actualei președinte,…

- La Balți, persoane necunoscute au darimat panoul informativ, instalat pe strada Mareșalului Uniunii Sovietice, Rodion Malinovschi. Despre aceasta a scris pe pagina sa de socializare unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova, conducatorul echipei de cautare "August", Alexei Petrovici, transmite…

- Pentru prima data in ultimele decenii, un sportiv din Moldova care practica hipismul va participa la Jocurile Olimpice. Despre acest lucru a fost anunțat cu mindrie Federația Sportiva Naționala Ecvestra din Moldova, menționind ca sportiva ecvestra moldoveana Alisa Glinca va participa la Jocurile Olimpice…

- Dinamo are coșmaruri inaintea meciului de la Botoșani, cel care o poate trimite pe ultimul loc in Superliga. Bucureștenii au acumulat cateva eșecuri usturatoare in Moldova și nici bookmakerii nu-i considera favoriți diseara. „Cainii” joaca derby-ul suferinței la Botoșani și sunt obligați sa nu piarda…