- La data de 18 Martie 2024, in cultura graului de toamna, aprovizionare cu apa a solului pe adancimea 0 100 cm, prezinta valori satisfacatoare, apropiate de optim si optime, in Maramures, Crisana, Banat si Oltenia, in cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei si a Dobrogei, local estul si centrul…

- A fost lapovița și ninsoare in zona montana, in ultimele doua nopți, 13-14 martie, in special la altitudini de peste 1200 m, unde s-a depus și un strat subțire de zapada, in județul Neamț și intreaga jumatate de nord a Moldovei. Direcția Regionala Drumuri și Poduri Iași din cadrul CNAIR a acționat,…

- Președintele Comitetului de Investigații al Federației Ruse, Alexandr Bastrikin, a ordonat deschiderea unui dosar penal in legatura cu profanarea mormintului unui participant la Marele Razboi pentru Apararea Patriei in Moldova, se menționeaza pe canalul Telegram al instituției. Anterior, șeful Comitetului…

- Sub pretextul restabilirii dreptații istorice, ei vor sa rescrie istoria și toata lumea cunoaște numele acestor "parteneri" care se ocupa cu falsificarea. Despre aceasta a scris pe pagina sa de socializare unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova, conducatorul echipei de cautare "August",…

- Romania ar putea deveni o ținta legitima pentru loviturile Rusiei din cauza Moldovei.Așa titreaza oficiosul moscovit Pravda. Se spune nici mai mult și nici mai puțin ca piloții ucraineni antrenați in Romania pe aeronavele F-16 vor decola din Romania pentru a efectua misiuni de lupta in Ucraina. In…

- In perioada 26.01.2024 – 02.02.2024, pe teritoriul Republicii Moldova, au fost inregistrate 2 focare de gripa aviara la fauna salbatica (un focar in municipiul Chișinau și un focar in raionul Cahul, satul Slobozia Mare) și 5 focare de gripa aviara la pasari domestice (un focar in raionul Soroca, satul…

- Președinta Maia Sandu a completat marți, 9 ianuarie, declarația de avere și interese personale pentru anul 2023. Astfel, conform documentului, șefa statului a ridicat anul trecut un salariu de 263 407 de lei de la Președinția R. Moldova, adica peste 21 de mii de lei pe luna. Tot in anul 2023, Sandu…

- Avind in vedere traficul intensiv de calatori și mijloace de transport, autoritațile Moldovei au pus in aplicare un șir de masuri de fluidizare a fluxului. Potrivit Poliției de Frontiera din Moldova, in special la postul vamal de frontiera Leușeni-Albita, se atesta un trafic intensiv de calatori și…