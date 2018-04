Stiri pe aceeasi tema

- Codul muncii a suferit , de curand, importante modificari. Acestea s-au facut prin Ordonanța de Urgența 53/2017 publicata in Monitorul Oficial din 10 aprilie, cu intrare in vigoare incepand de vineri, 13 aprilie. Noul act normativ aduce precizari in ceea ce privește definirea și sancționarea muncii…

- Vineri, pe 13 aprilie, intra in vigoare prevederile Legii 88/2018, adoptate luna trecuta de Parlament și prin care sunt aduse modificari importante la Codul muncii. Printre altele, acestea vizeaza sancțiunile pentru munca la negru, modul in care se ține evidența orelor lucrate și legislația privind…

- In urma cu doua zile a aparut in Monitorul Oficial Legea nr. 88/2018, care aduce noi obligatii privind respectarea legislatiei muncii, respectiv modifica Codul muncii adoptat prin Legea nr. 53/2003 cu modificari ulterioare. O prima modificare a reprezinta definirea muncii nedeclarate, iar o alta vizeaza…

