- Moderna ar putea fi data in judecata pentru incalcarea brevetelor legate de vaccinul impotriva Covid-19. Actiunile Arbutus aproape s-au dublat in urma deciziei, urcand cu 95%, la 6,25 dolari pe unitate, transmite Reuters.Titlurile companiei Moderna au scazut cu mai mult de 10%, la 316,43 dolari/ unitate.…

- Grupul farmaceutic Pfizer a semnat un acord cu guvernul Statelor Unite, in valoare de 5,29 miliarde de dolari, privind livrarea pastilei sale impotriva COVID-19, incepand din acest an. Pastilele livrate in cadrul acestui acord asigura 10 milioane de cure de tratament impotriva bolii provocate de noul…

- Actiunile Moderna Inc au scazut cu 11% in predeschiderea sedintei Bursei de pe Wall Street, dupa ce grupul farmaceutic american si-a inrautatit estimarile de vanzari in 2021 pentru vaccinul sau Covid-19 cu cinci miliarde de dolari, deoarece nu a reusit sa majoreze productia, transmite Reuters. Vaccinul…

- Producatorul de medicamente din SUA a declarat ca incearca sa semneze mai multe acorduri pentru livrarea de vaccinuri unor tari, care ar putea duce la cresterea vanzarilor anul viitor. Compania are capacitatea de a produce 4 miliarde de doze in 2022 si si-a bazat proiectiile pe vanzarea a 1,7 miliarde…

- Pfizer anticipeaza ca vanzarile vaccinului pentru Covid-19 dezvoltat cu BioNTech vor atinge 36 de miliarde de dolari in 2021 si 29 de miliarde de dolari in 2022, depasind etimarile analistilor pentru cei doi ani, transmite Reuters. Producatorul de medicamente din SUA a declarat ca incearca…

- Compania susține ca va livra anul acesta 2,3 miliarde de doze de vaccin contra noului coronavirus, din cele aproximativ 3 miliarde pe care le va produce in 2021, relateaza Reuters, preluat de HotNews.ro . Ajutat de campania de vaccinare fara precedent demarata la nivel global impotriva pandemiei de…

- ”Credem ca Moderna ar putea fi prima care sa foloseasca aceasta noua oportunitate importanta”, a spus el.Compania efectueaza studii clinice pentru un vaccin RSV la adulti in varsta.Miliarde de dolari pentru Pfizer și ModernaModerna si Pfizer /BioNTech sunt deja asteptate sa obtina miliarde de dolari…

