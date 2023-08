Moartea lui Prgojin: Lista pasagerilor din avionul liderului Wagner

Stiri pe aceeasi tema

- Mercenarii Wagner au confirmat ca Evgheni Prigojin și Dmitri Utkin sunt morți, potrivit oficialului pus de ruși in regiunea Zaporojie, Vladimir Rogov. De asemenea, televiziunea rusa Russia 24 a anunțat oficial moartea șefului Wagner. Canalul TG Grey Zone, asociat cu PMC Wagner, a confirmat moartea…

- Președintele rus Vladimir Putin a aprobat o lista de instrucțiuni in urma unei reuniuni a Consiliului pentru Relații Interetnice, conform Kremlinului. In special, guvernul rus, impreuna cu Consiliul, a fost insarcinat sa asigure ajustarea Strategiei politicii naționale de stat a Federației Ruse pentru…

- Noile recrute vor servi inclusiv in regiunile ucrainene parțial ocupate Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, pe care Moscova a anunțat ca le-a anexat in septembrie 2022, scrie publicația rusa independenta The Moscow Times.Ministerul rus al Apararii a lansat o campanie de recrutare care vizeaza femeile,…

- Aterizarile și decolarile pe aeroportul Vnukovo din Moscova au fost restricționate pentru cateva ore marți dimineața, relateaza Reuters, CNN și The Guardian. Ministerul rus al Apararii a anunțat ca a interceptat cinci drone ucrainene in apropiere de Moscova, in ceea ce a numit un „atac terorist”.„Din…

- Un oficial instalat de Rusia a recunoscut ca Ucraina a recucerit un sat din sudul regiunii Zaporojie, a doua sa victorie pe acest front de cand și-a lansat contraofensiva la inceputul acestei luni, transmite Reuters, conform Mediafax.Oficialul, Vladimir Rogov, a declarat ca forțele ucrainene au cucerit…