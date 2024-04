Misterul din Cimitirul BELLU. Ce a fost ascuns zeci de ani în cavoul celui mai controversat șef ai Poliției Române? Gabriel Marinescu a facut o serie de lucruri bune pentru politie. A exercitat presiuni si a fortat mana oamenilor bogati ori le-a asigurat protectia in afaceri pentru a construi sedii noi ale Politiei, atat in Bucuresti, cat si in resedintele de judet. A reformat Corpul Gardienilor Publici, a majorat salariile și le-a oferit condiții mai bune de munca, iar prin stilul autoritar cu care a condus institutia, iar apoi din calitatea de secretar de stat la Ministerul de Interne, a mentinut criminalitatea la niveluri coborate, potrivit Radio Romania Actualitați.Pe de alta parte, a devenit un personaj… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

