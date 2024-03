Curtea de Conturi a iniţiat colaborarea cu mediul academic, societatea civilă şi mediul privat în cadrul Consiliului Consultativ Curtea de Conturi a gazduit, la sediul central din Bucuresti, prima reuniune a Consiliului Consultativ format din reprezentanti ai mediului academic, societatii civile si mediului de afaceri. Consiliul este initiat la nivelul institutiei supreme de audit a Romaniei si are rolul de a sprijini Curtea in calitate de expert consultativ si ca sursa de cunoastere, informatii, date si analize de inalta calitate si credibilitate, care ar putea fi utilizate in luarea unor decizii strategice si in identificarea unor potentiale teme de audit, se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de Curtea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

