Anul acesta Miss World este din Europa! Dupa ani in care cel mai cunoscut clasament dedicat frumuseții feminine la nivel mondial a fost dominat de reprezentantele continentului sud-american, in 2024 titlul revine unei europence. Cehoaica Krystyna Pyszkova a fost incoronata in Mumbai, India, unde a avut loc concurs Miss Word 2024. In varsta de 23 de ani, studenta la Drept și Administrarea Afacerilor, frumoasa este cea de-a 71 caștigatoare a popularului concurs. Sa fiu incoronata Miss World este un vis devenit realitate. Sunt profund onorata sa-mi reprezint țara”, a spus Krystyna Pyszkova de pe…