Mumbai: O cehoaică devine Miss World 2024 Cehoaica Krystyna Pyszkova a fost incoronata Miss World 2024 la Mumbai, India, triumfand in fata altor 111 concurente. Competitia a inclus probe de fitness, frumusete, talent si public speaking, cu selectarea rapida a finalistelor din top 40 la top 8. Totul a culminat cu o runda de intrebari si raspunsuri pe teme de actualitate. Ambasadoare a femeilor Pyszkova, o studenta la drept si model de 23 de ani, a abordat problema stigmatului menstrual in discursul sau, promovand eliminarea tabuurilor asociate menstruatiei si afirmand ca „a fi femeie este un dar”. Finala cu cauze filantropice In finala,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

