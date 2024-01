Stiri pe aceeasi tema

- Un miros puternic de gaz, cel mai probabil sulf, a fost resimtit miercuri dupa amiaza in orasul Vulcan, din Valea Jiului, prefectul judetului Hunedoara, Calin Marian, convocand de urgenta Grupul de Suport Tehnic din cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta pentru a fi luate masurile care…

- Pompierii hunedoreni sunt in alerta dupa ce locuitorii din Vulcan au anunțat, miercuri, ca se simte un miros puternic de gaz. Peste 1.300 de elevi, din trei școli, au fost trimiși acasa. „Din primele verificari reiese faptul ca, sursa ar putea fi instalația de desulfurare a Termocentralei Paroșeni.…

- Un acoperis a fost luat de vant in Deva si mai multi copaci au cazut la pamant in mai multe localitati ale judetului Hunedoara, in urma rafalelor puternice care s au manifestat, duminica dupa amiaza, in regiune, conform Agerpres.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Hunedoara, pompierii…