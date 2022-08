Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul a invins-o pe Rapid, scor 1-0, in runda cu numarul 5 din Liga 1. Cristian Sapunaru (38 de ani), capitanul clubului giuleștean, a avut mai multe reproșuri la finalul „Primus Derby”. Sapunaru a fost nemulțumit de calitatea gazonului și crede ca rezultatul este unul nemeritat. Cristian Sapunaru,…

- Petrolul - Rapid, meci contand pentru etapa a 5-a din SuperLiga, se joaca, sambata, 13 august, de la ora 21:45, pe Stadionul “Ilie Oana”, si va fi transmis in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat programul etapei #5 din noul sezon al Ligii 1, iar capurile de afiș ale rundei vor fi Rapid - UTA și FCU Craiova - Petrolul. Etapa cu numarul #6 din Liga 1 incepe vineri, 19 august, cu meciul dintre CS Mioveni și FC Argeș , programat de la ora 18:00 și se va termina…

- Universitatea Cluj - Petrolul, In al treilea minut al prelungirilor, Universitatea Cluj a obținut o lovitura de la 11 metri. Andrei Chivulete nu a ezitat la mana pusa de Mirko Ivanovski in spatele lui Denis Ispas. Faza a fost analizata și de VAR, dar decizia inițiala a ramas in picioare. Adrian Balan…

- FCSB a avut o noua prestație modesta și a pierdut categoric derby-ul cu Rapid, 0-2. Dupa 1-1 cu U Cluj și 0-1 cu Saburtalo, jucatorii de la FCSB au dezamagit din nou. Vedetele roș-albaștrilor nu s-au ridicat la nivelul așteptarilor și au avut o prestație modesta pe Giulești. Dawa și Florinel Coman,…

- Prima etapa a sezonului 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania a debutat vineri, 15 iulie și s-a incheiat luni, 18 iulie. Rezultatele inregistrate: Hermannstadt – Mioveni 3-0 Universitatea Craiova – Sepsi 2-2 FC Argeș – UTA, sambata 2-0 CFR Cluj – Rapid 1-0 Farul – U Craiova 1948 2-1 FCSB…

- Sezonul 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania, redenumita ”Superliga”, a debutat vineri, 15 iulie. Doua dintre noile promovate vor debuta acasa, Petrolul cu FC Voluntari si FC Hermannstadt cu CS Mioveni, o reeditare a barajului din 2021, in timp ce Universitatea Cluj va juca in deplasare…

