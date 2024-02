Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a invins-o pe Oțelul, scor 2-1, in runda #24 din Superliga. Cristiano Bergodi s-a declarat mulțumit de lotul giuleștenilor. Golurile marcate de atacanții Albion Rrahmani '5 și Borisav Burmaz '45+5, care se afla la al 3-lea meci consecutiv in care marcheaza de la debut, au adus victoria giuleștenilor.…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei a 25-a din Superliga. Runda va incepe pe 9 februarie, cu partida dintre Oțelul și FCU Craiova, care se va juca de la 17:00. Și se va incheia luni, 12 februarie, cand e programat meciul dintre Farul și Dinamo. Derby-ul rundei a 25-a va fi CFR Cluj…

- FCSB a invins-o pe UTA, scor 4-0, in epilogul rundei cu numarul 22 din Superliga. Elias Charalambous, antrenorului liderului, a vorbit la superlativ despre Darius Olaru, dar le transmite elevilor lui sa ramana cu picioarele pe pamant. FCSB are 11 puncte avans fața de urmaritoare CFR Cluj și Rapid,…

- Dani Coman (44 de ani), președintele lui Hermannstadt, a declarat ca echipa sa vrea sa obțina victoria in meciul cu FCSB. FCSB - Hermannstadt se joaca astazi, de la 20:00. Meciul de pe Arena Naționala va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Dani Coman a declarat…

- Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul lui U Cluj, a declarat la finalul meciului caștigat in fața lui Dinamo ca spera ca adversara sa din aceasta seara sa-și revina și sa se salveze de la retrogradare. U Cluj a caștigat cu Dinamo pe „Arcul de Triumf”, 1-0, gol Dan Nistor, și urca pe locul 5 in Superliga, cu…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, nu are emoții in lupta la titlu din SuperLiga. Crede ca echipa lui va deveni campioana, lucrur pe care nu l-a mai reușit din 2015. FCSB e lider in campionat, cu 5 puncte peste CFR Cluj, echipa de pe locul 2. Roș-albaștrii au profitat de pasul greșit facut de ardeleni,…

- U Cluj a invins-o pe Rapid, scor 3-2, in ultimul meci al rundei cu numarul 17 din Superliga. Ianis Stoica (20 de ani), atacantul ardelenilor, a analizat partida din Giulești. Ianis Stoica, dupa Rapid - U Cluj: „Era necesar sa caștigam azi” „Mister (n.r. - Ioan Ovidiu Sabau) ne-a zis inainte de meci…