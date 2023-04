Mircea Sandu și boala necruțătoare cu care se luptă de multă vreme Fostul șef al FRF se lupta de mulți ani cu cancerul care a recidivat. Fostul șef al Federației Romane de Fotbal a reușit sa invinga de doua ori pana acum cumplita boala. Intr-o reacție in presa, Mircea Sandu a explicat ca este optimist și nu iși face griji. „Boala asta o invingi in primul rand psihic. Eu sunt un luptator pentru ca iubesc viața. In trecut, fostul șef FRF a marturisit ca tratamentul presupune costuri foarte ridicate pentru un om de rand”, spune fostul șef al fotbalului romanesc. „E a treia oara. Sunt acasa, in București, dar plec la Nisa, peste doua zile. Trebuie sa țin boala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

