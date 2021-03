Minora împușcată la Holercani, petrecută pe ultimul drum Doliu in satul Holercani, raionul Dubasari, unde este petrecuta pe ultimul drum minora de 16 ani, care ar fi fost impușcata de fostul ei iubit. Tot astazi, procurorii Judecatoriei Criuleni, sediul Dubasari, vor cere 30 de zile de arest pentru tinarul care ar fi comis crima, transmite tv6.md. {{505174}}Amintim ca tragedia a avut loc duminica trecuta. In urma unui conflict iscat intre un baiat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

