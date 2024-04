Stiri pe aceeasi tema

- Ana-Maria Guja, tanara de 19 ani din Orhei, gasita moarta intr-o localitate din Telenești, dupa ce a urcat intr-o mașina de ocazie, va fi petrecuta maine pe ultimul drum. Anunțul a fost facut printr-un mesaj pe rețele.

- Cauza prealabila a decesului Anei-Maria, tinerei de 19 ani din Orhei, disparuta pe 12 aprilie, dupa ce a urcat intr-o mașina de ocazie, ar fi trauma cranio-cerebrala deschisa, scrie zdg.md . Surse din cadrul Centrului de medicina legala au declarat pentru ZdG ca pe corpul tinerei insarcinate, au fost…

- Singurul suspect in cazul tinerei de 19 ani, disparuta la Orhei, a fost dus la locuința sa din Chițcanii Vechi. Potrivit surselor TV8, la fața locului se fac expertize repetate, reieșind din analiza unor probe obținute in procesul de documentare. {{742956}}Banuitul refuza in continuare sa colaboreze…

- Ieri, sute de oameni au venit sa ii aduca un ultim omagiu lui Gabi Stangau. Au fost momente dificile pentru intreaga familie, in special pentru mama lui, Livia, care este și vaduva, iar in urma cu aproape o saptamana și-a pierdut și unicul baiat.

- Zeci de persoane participa duminica la un eveniment organizat la sediul ambasadei Rusiei la Bucuresti, in memoria disidentului rus Aleksei Navalnii. Participantii au adus flori, lumanari, si pancarte cu imaginea disidentului, informeaza News.ro. Peste 50 de oameni participa, duminica, la un eveniment…

- Lacrimi și durere in localitatea Valea Mare. Ionela Racoveț, tanara de 17 ani, care a murit in mașina zdrobita in accidentul grav de la Ungheni acum trei zile, este petrecuta astazi pe ultimul drum.

- AUR Dambovita anunta ca miercuri va organiza un protest in fata sediului judetean al PSD si ca vor fi "lumanari aprinse in memoria democratiei". "Date fiind ultimele actiuni intreprinse de PSD in profund dispret fata de Constitutie si legile acestui Stat, va anuntam ca filiala noastra, AUR Dambovita,…