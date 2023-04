Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu, afirma ca turismul romanesc are nevoie de adevar, nu de barfe sau de stiri false. Oficialul propune tuturor un pact cel putin pentru urmatorul an: sa fim sinceri si sa facem tot ce putem pentru a ne sustine tara, care este binecuvantata…

- Turismul romanesc are nevoie de adevar, nu de senzațional. Are nevoie de onestitate, nu de barfe sau de știri false, a transmis vineri, 14 aprilie, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu. „In saptamana luminata, propun tuturor un pact cel puțin pentru urmatorul an: sa fim sinceri…

- Turismul romanesc are nevoie de adevar, nu de senzational, are nevoie de onestitate, nu de barfe sau de stiri false, a scris, pe propria pagina de Facebook , ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu.„In saptamana luminata, propun tuturor un pact cel putin pentru urmatorul an: sa fim…

- Turismul romanesc are nevoie de adevar, nu de senzational, are nevoie de onestitate, nu de barfe sau de stiri false, a scris, vineri, pe propria pagina de Facebook, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu.Iata postarea integrala facuta de ministrul Cadariu: Turismul romanesc are nevoie…

- Uzina Dacia iși va intrerupe de joi activitatea la Mioveni, insa reprezentanții companiei au anunțat ca angajații vor primi salarii compensatorii, prime de Paște și tichete de masa, relateaza Rador.Pauza de 5 zile este cauzata de criza semiconductorilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, a participat, vineri, la evenimentul ”Romania – 1 an de solidaritate cu Ucraina” si a multumit tuturor celor implicati in protejarea refugiatilor ucraineni. Ambasadorul a apreciat sprijinul si empatia pe care romanii au aratat-o pentru refugiatii din…

- Proiectul ucrainean de dragare a Canalului Bastroe incalca flagrant prevederile a numeroase Convenții internationale din domeniul protectiei mediului, la care atat Romania, cat și Ucraina sunt semnatare, se arata intr-un comunicat PER. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, susține ca anul 2022 a fost unul bun pentru turismul din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…