- ”Ma bucur sa inchei o frumoasa etapa in cea mai darza echipa guvernamentala, care pana in ultimul moment a ales sa faca ce este bine pentru romani si pentru Romania. Asa cum au aratat in cei 148 de ani, dar mai ales in ultimii trei ani, liberalii nu au fugit niciodata de asumarea deciziilor si nu au…

- Ministrul antreprenoriatului și turismului, suceveanul Daniel Constantin Cadariu, și-a facut bilanțul la plecarea din funcție aratand ca in mandatul sau la firmele din Romania au ajuns 1,6 miliarde euro iar alte 480 de milioane de euro vor ajunge prin programele ministerului deschise in mandatul sau.…

- Exporturile Romaniei au crescut in primele patru luni cu 7,4%, la 31,046 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,4%, la 39,904 miliarde euro, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Deficitul balantei comerciale in perioada ianuarie-aprilie a fost de 8,857 miliarde euro, mai mic cu…

- Programul de investitii al Transgaz pentru dezvoltarea Sistemului National de Transport (SNT) in urmatorul deceniu este estimat la peste 3,2 miliarde euro, se arata intr-un comunicat al companiei.Programul cuprinde investitii pentru dezvoltarea strategica si sustenabila a infrastructurii de transport…

- „Pas important pentru reabilitarea a peste 100 km de cale ferata pe tronsonul Craiova- Drobeta Turnu Severin-Caransebes! CFR SA a transmis astazi, in SEAP, spre validare documentatiile pentru contractele de proiectare si executie a lucrarilor de reabilitare a ultimelor 3 Loturi ale acestui tronson,…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a transmis, marti, ca Romania a finalizat o noua etapa a dialogului cu Comisia Europeana privind plata celei de-a doua transe de plata din PNRR, in valoare totala neta de 2,81 miliarde euro. Doua dintre jaloane sunt considerate neindeplinite, iar…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite anunța faptul ca in Senatul SUA a fost introdus un proiect de lege prin care se recomanda includerea Romaniei in programul Visa Waiver. Acesta ar fi primul pas tehnic pentru ridicarea vizelor pentru romani.”Pas important pentru Romania in dosarul Visa Waiver: proiect…