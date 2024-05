Presedintele francez Emmanuel Macron isi detaliaza in The Economist planul in vederea evitarii unei morti ”brutale” a UE si isi asuma in trecere pozitia controversata cu privire la posibilitatea trimiterii unor trupe la sol in Ucraina, daca Moscova ”va strapunge liniile frontului”, scrie AFP. ”Daca rusii au sa strapunga liniile frontului, daca va exista o cerere ucraineana – nu e cazul in prezent -, va trebui sa ne punem in mod legitim intrebarea”, declara presedintele francez intr-un lung interviu publicat joi de saptamanalul britanic. Seful statului francez a creat o controversa la sfarsitul…