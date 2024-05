Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in urma cu mai mult timp anunța ca in luna mai vor fi trimise catre destinatari primele decizii de recalculare, in virtutea Legii 360/2023, acum o zi Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), a declarat la un post de televiziune ca expedierea va incepe ”undeva in vara”.…

- Social Banii pentru pensii, virați catre Poșta Romana și banci pana in 30 aprilie aprilie 26, 2024 12:05 Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a inițiat un proiect de Hotarare de Guvern și un Memorandum pentru ca plata pensiilor sa poata fi facuta inaintea sarbatorilor pascale. Executivul…

- Pentru seria 6, Casei Județene de Pensii Salaj (CJP Salaj) i-au fost repartizate 82 bilete de tratament in urmatoarele stațiuni: 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna, Moneasa și Geoagiu. Biletele se pot ridica de catre persoanele care sunt in repartiție de la sediul instituției in perioada 15 – 22.0, intre…

- Casa Județeana de Pensii Salaj (CJP Salaj) anunța ca a primit 78 bilete de tratament care se pot folosi, incepand cu data de 24 aprilie, in urmatoarele stațiuni: 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna, Moneasa și Geoagiu. Biletele se pot ridica de la sediul instituției, in perioada 1 – 5 aprilie (intre orele…

- Raportul de activitate pentru anul 2023 al Casei Județene de Pensii Salaj evidențiaza faptul ca in județul nostru au fost inregistrați anul trecut 62.601 de pensionari. Dintre aceștia, aproape 7.000 erau pensionari cu pensii speciale. Datele sunt cat se poate de concrete. 12 pensionari primesc pensii…

- Situatia centralizata cu beneficiarii de carduri sociale pentru alimente a fost transmisa catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), in total fiind peste 2,5 milioane de beneficiari, a anuntat, joi, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), potrivit Agerpres. Conform unei…

- O treime din biletele aferente seriei I alocate Casei Judetene de Pensii (CJP) Buzau, cu incepere din data de 19 februarie, va fi redistribuita ca urmare a faptului ca nu fost depuse cereri din partea pensionarilor. In data de 5 februarie, CJP i-au fost alocate bilete de tratament pentru pensionari…