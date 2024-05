Stiri pe aceeasi tema

- Dumitrița nu știe nici dupa ani buni ce s-a intamplat cu fratele ei care pe atunci avea 14 ani. Femeia susține ca varul lui, Ovidiu, ar fi știut mai multe, dar nu ar fi vrut sa spuna unele detalii și familiei, ca mai apoi in 2020 sa ii trimita un mesaj in care i-a spus ca barbatul ar fi murit.

- Ciprian și fosta lui iubita s-au desparțit in urma cu doi ani. Au impreuna o fetița in varsta de patru ani, care a ramas in grija mamei, doar ca, potrivit declarațiilor barbatului, copila nu ar fi ingrijita, ci ar fi fost batuta. Irina, fosta lui partenera, susține ca s-a ocupat mereu de copil, avand…

- Artistul Ini nu mai știe nimic de familia sa. Soția lui a decis sa plece in Anglia și nu a mai vrut sa se intoarca in țara, apoi l-au urmat și cei doi copii. Barbatul in varsta de 70 de ani iși dorește sa-i revada dupa atația ani.

- Scandal intr-un apartament din cartierul timișorean Dambovița. In timpul unei certe aprige cu concubinul sau, vazand ca acesta devine tot mai agresiv, o femeie din Timișoara a fost nevoita sa sune la 112.

- Fiul dat disparut de tatal tau a fost gasit, la scurt timp dupa ce a fost anunțata intervenția familiei sale la Acces Direct. Baiatul ar fi fost sechestrat la o stana, unde ar fi muncit cu forța. S-a intors acasa cu povești ingrozitoare.

- Gabriela nu mai are liniște de aproape trei ani, de cand fiul ei i-a spus ca pleaca la munca, in București. Tanarul urma sa se angajeze in Pipera, dar de atunci nu mai știe nimeni de el. Ionuț avea 27 de ani atunci cand a disparut, iar de curand, ar fi fost gasit fara suflare in Germania.

- In urma unui conflict dintre ei, Ramona și Vali au ramas fara cei trei copii ai lor! Acum s-au impacat și vor sa iși recupereze micuții, dupa ce au ajuns la Protecția Copilului! Cei doi incearca, prin intermediul Acces Direct, sa convinga autoritațile sa le dea copiii inapoi. Iata de la ce a pornit…

- Rodica nu mai știe nimic de tatal sau in varsta de 90 de ani. Batranul a disparut de acasa in luna noiembrie, iar de atunci, familia nu mai cunoaște nimic despre soarta sa. Conform ipotezei sale, ar fi fost rapit și dus in afara județului, dar nu exista nicio proba pentru cele afirmate.