- ”Ministerul Finantelor propune o noua schema de ajutor de stat care prevede finantarea nerambursabila pentru investitii cu impact major in economia romaneasca, ale caror costuri eligibile depasesc 50 milioane lei. Bugetul total al schemei este de 2,25 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ…

- ”As dori sa va anunt ca prioritatea absoluta a Guvernului in urmatoarele doua saptamani este sa finalizam setul de norme prin care in toate licitatiile publice sa se aplice «Criteriul verde». Este cel mai puternic instrument pentru a sustine companiile romanesti, folosind un principiu european punctat…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii romanești, precum și companiile HoReCa de toate dimensiunile vor putea obține ajutoare de cate 150.000 EUR pentru a-și instala panouri solare și stații de incarcare a mașinilor electrice, prin noul program ElectricUp 2, lansat, miercuri, in dezbatere…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a declarat, luni, la Targu Mures, in cadrul unei discutii cu fermierii, ca vor fi pregatite doua ordonante de urgenta in baza carora fermierii romani vor avea posibilitatea sa acceseze doua tipuri de credite cu dobanzi avantajoase.Vor fi doua…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a afirmat ca schema de plafonare a pretului la energie a costat Romania anul trecut 15 miliarde de lei, in aceasta iarna va costa noua miliarde de lei, iar anul viitor aproximativ trei miliarde de lei, relateaza news.ro „Pretul gazelor si energiei electrice a scazut…