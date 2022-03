Ministrul Sanatații face apel la medicii de familie sa contribuie la distribuția pastilelor cu iodura de potasiu, in condițiile in care aceștia nu sunt de acord. In acest sens, ministrul Rafila a anunțat ca va avea o consultare cu medicii de familie. ”Sigur ca ii vom consulta. Noi avem totusi o raspundere, si dansii au raspundere pentru pacientii care sunt pe listele lor. Aceasta raspundere pe care o avem pentru protejarea sanatatii lor este generala. Nu este doar a administratorilor sistemului de sanatate, ci si a medicilor. Suntem medici si trebuie sa incercam sa ne protejam pacientii”, a anunțat…