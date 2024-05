Prelevare de organe la Sofia, transplantate la Iași Medicii din Iasi au transplantat organe prelevate de la un donator aflat in moarte cerebrala din Bulgaria, a anunțat Agenția Naționala de Transplant. Organele au ajuns la Iași, dupa ce echipa Spitalului ”Parhon” s-a deplasat cu un avion SMURD la Sofia. Aceasta prelevare este prima din alta tara din acest an. „Ieri (n.r. miercuri) a […] The post Prelevare de organe la Sofia, transplantate la Iași appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

