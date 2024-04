Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Luminita Odobescu, afirma ca autoritatile romane monitorizeaza situatia din Orientul Mijlociu si se afla in legatura cu ambasadele tarii noastre in regiune. „Suntem profund ingrijorati de situatia de securitate din Orientul Mijlociu”, a adaugat ministrul.

- Romania condamna in termenii cei mai fermi atacul Iranului impotriva Israelului, a scris duminica pe platforma X președintele Klaus Iohannis. Și premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj pe solidaritate cu poporul israelian. „Romania condamna in cei mai fermi termeni atacul Iranului impotriva Israelului.…

- „Romania condamna in cei mai fermi termeni atacul Iranului impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente dificile. Facem apel la evitarea unei escalade regionale ulterioare”, a scris Klaus Iohannis pe platforma X. Citește și: Testare antidrog in școli. Cum…

- Presedintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu au condamnat, duminica, in „cei mai fermi termeni” atacul fara precedent al Iranului asupra Israelului și au subliniat ca Romania este solidara cu poporul israelian, scrie news.ro.Klaus Iohannis a subliniat, intr-un mesaj postat pe reteaua X, ca…

- Reacții in Romania dupa atacul Iranului asupra Israelului. Ce a transmis președintele Klaus Iohannis? „Romania condamna in cei mai fermi termeni atacul Iranului impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente dificile. Facem apel la evitarea unei escalade…

- Prima reacție in Romania dupa atacul Iranului asupra Israelului. Ce a transmis președintele Klaus Iohannis? „Romania condamna in cei mai fermi termeni atacul Iranului impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente dificile. Facem apel la evitarea unei escalade…

- Romania condamna in termenii cei mai fermi atacul Iranului impotriva Israelului, a scris duminica pe platforma X președintele Klaus Iohannis. „Romania condamna in cei mai fermi termeni atacul Iranului impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente dificile.…

- Lumea se afla din nou in mijlocul unui razboi, de data aceasta in Orientul Mijlociu. Iranul a atacat Israelul cu peste 200 de drone și rachete, insa armata israeliana spune ca majoritatea au fost doborate. Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta duminica, la cererea Israelului, la o zi…