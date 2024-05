Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri seara, la Euronews, in legatura cu propunerea ca Romania sa ofere Ucrainei un sistem Patriot ca, daca un astfel de sistem acopera parte din Ucraina, nu inseamna ca nu mai acopera si tara noastra. El a precizat ca este ferm convins ca decizia care va fi luata…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca in perioada urmatoare va avea loc o sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Ucrainei, reuniune care cel mai probabil se va desfasura la Bucuresti. „Mai mult ca sigur, in perioada urmatoare o sa avem o sedinta iarasi, Guvernul ucrainean cu Guvernul Romaniei.…

- Premierul Marcel Ciolacu anunța o iminenta ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) pentru a se decide daca Romania trimite sau nu in Ucraina un sistem de aparare anti-aeriana Patriot.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri, 22 mai, ca Romania nu va trimite soldați pe frontul din Ucraina și „cu asta s-a terminat” orice discuție pe acest subiect și a precizat ca daca Romania va ceda in final un sistem Patriot țarii conduse de Zelenski, atunci „trebuie sa primeasca altceva”.„Romania…

- „Domnia sa a spus ca este o solicitare care va fi analizata in CSAT. Romania este tara de granita a Ucrainei. Ca atare, in momentul de fata, sigur, avem patru sisteme PATRIOT si in functie de evolutia situatiei operative si in functie de ceea ce ar putea sa se primeasca in schimbul unei asemenea capabilitati,…

- Președintele Romaniei, șeful Senatului, șeful Guvernului și ministrul Apararii au opinii divergente cu privire la cererea formulata de Statele Unite ca Romania sa cedeze Ucrainei unul dintre sistemele sale antiaeriene Patriot, iar decizia Romaniei ar trebui luata intr-o ședința CSAT pe care Klaus Iohannis…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, dupa ședința de Guvern desfașurata la Brașov, ca a avut o discuție cu președintele Klaus Iohannis despre posibilitatea ca Romania sa cedeze Ucrainei un sistem de aparare Patriot și ca decizia se va lua intr-o ședința CSAT. El nu a vrut sa-și spuna opinia și…

- Cerintele de la Washington provoaca tensiuni la Bucuresti. Premierul Marcel Ciolacu spune ca Armata ezita sa doneze un sistem Patriot pentru Ucraina. Asta desi presedintele Klaus Iohannis a dat de inteles ca Romania ar fi deschisa sa ofere Kievului un sistem Patriot, dupa negocierile de la Casa Alba.