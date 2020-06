Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii s-a declarat mulțumit de ce a constat. Potrivit acesteia, Casa Județeana de Pensii Prahova este un exemplu, deoarece are toate termenele de soluționare la zi. "Casa Județeana de Pensii Prahova - Zero intarzieri! Fara dosare cu termen depașit de soluționare! Atat la noi inscrieri cat…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat ca salariile la stat sunt foarte bune, iar functiile sunt stabile, dar sunt probleme in sistem pentru ca unii „stau" pe Facebook in loc sa munceasca. "Salariile sunt foarte bune in sistemul public. Cei care se tem de mine sunt cei care stiu ca aceste salarii…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat miercuri, ca gradinițele și creșele raman inchise. La fel și mall-urile, restaurantele și salile de sport. ”Suntem conștienți ca unele domenii trebuie sa ramana inchise, e vorba de domenii unde activitatea presupune un public numeros și de aceea ramanem…

- "Imi doresc ca sistemul public sa respecte mai mult mediul privat si sacrificiile prin care acesta trece. El este cel care va reporni motoarele economiei", a declarat Violeta Alexandru, potrivit 9am.ro. "Criza a aratat ca avem mult mai multe categorii vulnerabile si in disperata nevoie de…

- Ministrul muncii, Violeta Alexandru, inca nu știe cați angajați din sectorul public vor fi afectati de somajul tehnic, pentru ca nu exista o baza de date care sa centralizeze toți angajații de la stat, iar aceasta este o problema mai veche a sistemului. Cu toate acestea, ministrul spune ca are incredere…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, inca nu stie cati angajati din sectorul public vor fi afectati de somajul tehnic, pentru ca nu exista o baza de date care sa centralizeze toti angajatii de la stat. ”N-am stiut niciodata cati angajati sunt in sectorul public. Nu exista o centralizare la nivelul tarii…

- Prim-ministrul Ludovic Orban i-a cerut joi ministrului Muncii, Violeta Alexandru, sa gaseasca o formula prin care si demnitarii sa fie vizati de ordonanta de urgenta privind somajul tehnic la nivelul sistemului public. „Toti trebuie sa preluam pe umerii nostri greutatea acestei crize cuzate de coronavirus”,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat, vineri, ca procedura privind accesul la șomajul tehnic fost simplificata. Ea spune ca banii vor fi alocați de Executiv, in termen de 15 zile de la depunerea actelor...