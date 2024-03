Vine vara în weekend. Anunțul ANM Florinela Georgescu, director executiv al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anuntat prognoza meteo actualizata pentru urmatoarea perioada. „Cele mai ridicate temperaturi le vom inregistra in regiunile sudice, temperaturi care vor depași frecvent 27°C. Nu este exclus ca luni sa fie ziua cea mai calda și sa avem și temperaturi de 30°C, dar foarte cald va fi in toata țara. Multe temperaturi de peste 24°C doar zona litorala va fi mai defavorizata, pentru ca sub influența temperaturii apei, care este inca una foarte scazuta, acolo maximele vor fi doar intre 16°C și 20°C de grade. In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suntem la jumatatea lunii martie, chiar daca teoretic este primavara, temperaturile se mențin destul de scazute. Cand revine soarele și se incalzește vremea, aflați in randurile urmatoare. Vremea se schimba in Romania Dupa temperaturile negative și ninsorile de la munte, vremea se imbunatațește in Romania,…

- Vremea se incalzește in weekend, insa lucrurile nu vor dura foarte mult. Florinela Georgescu, director in ANM, a prezentat prognoza meteo actualizata la Antena 3 CNN. Potrivit meteorologului, temperaturile maxime ating și 18 grade in anumite zone, cu mult mai ridicate decat normalul perioadei. Pe de…

- Vremea se anunța intr-o continua schimbare in perioada urmatoare, dupa zilele reci care ne-au surprins. Florinela Georgescu, director in cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a prezentat vineri, la Antena 3 CNN, o prognoza actualizata des

- Un val de aer rece se apropie, iar temperaturile vor scadea rapid, aducand cu ele și ninsori in unele regiuni.Directorul adjunct al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a declarat ca aceasta schimbare brusca a vremii este caracteristica lunii martie.„Vom avea o vreme…

- Un val de aer rece se apropie, iar temperaturile vor scadea rapid, aducand cu ele și ninsori in unele regiuni.Directorul adjunct al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a declarat ca aceasta schimbare brusca a vremii este caracteristica lunii martie.„Vom avea o vreme…

- In perioada 29 ianuarie – 5 februarie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva ușor mai accentuata in regiunile extracarpatice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Regimul pluviometric…

- Romania a fost acoperita de un val de aer polar in ultima saptamana, iar temperaturile au scazut cu mult sub pragul de ingheț. Cu toate acestea, meteorologii anunța ca vom avea creșteri chiar și de 27 de grade in viitorul apropiat. De cand se incalzește vremea in Romania Ultimele dimineți au fost geroase…

- Un Vortex Polar cuprinde Romania incepand de luni. Temperaturile scad brusc și vor ramane preponderent negative aproape doua saptamani. Gerul se instaleaza in toata țara și vom avea parte și de precipitații sub forma de ninsoare. Vortexul polar manifestat in nordul continentului european are tendința…