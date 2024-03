Vremea se încălzește în weekend. ANM anunță schimbări importante Vremea se incalzește in weekend, insa lucrurile nu vor dura foarte mult. Florinela Georgescu, director in ANM, a prezentat prognoza meteo actualizata la Antena 3 CNN. Potrivit meteorologului, temperaturile maxime ating și 18 grade in anumite zone, cu mult mai ridicate decat normalul perioadei. Pe de alta parte, de saptamana viitoare incepe un val de ploi, subliniaza meteorologul ANM. Iar acest lucru era chiar necesar, avand in vedere vremea din ultima perioada. Ce se intampla cu vremea dupa weekend. Ce spune ANM „Vom intra foarte repede intr-un proces de incalzire a vremii.De maine, temperaturi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

