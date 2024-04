Vremea o ia razna în weekend. ANM anunță temperaturi de peste 30 de grade ANM anunța ca vremea se schimba in weekend, iar termometrele vor arata in unele zone chiar și peste 30 de grade. Astfel, in cursul zilei de sambata, maximele vor porni de la 20-21 de grade Celsius in Maramureș, estul Transilvaniei, chiar și in Delta și vor atinge 29-30 de grade in extremitatea de sud-vest. Duminica mai cresc temperaturile. Astfel, maximele vor fi intre 25-30 de grade Celsius la nivelul intregii țari, insa luni și marți vom avea un puseu de aer cald dinspre nordul Africii. Un meteorolog de la ANM spune ca vor exista chiar și 33 de grade, iar in Lunca Dunarii se poate ajunge la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend un nou val de caldura lovește Europa! Luni sunt așteptate maxime de 32 de grade Celsius.Se anunța temperaturi cu 8 - 10 grade peste medie pentru aceasta perioada a anului. Inregistrand cel mai calduros inceput de aprilie din istorie, continentul este sub influența unei „cupole de caldura”,…

- Vremea va fi vantoasa si se va raci, mai accentuat in regiunile intracarpatice, unde valorile termice diurne se vor apropia de normele climatologice specifice perioadei, in timp ce in restul teritoriului se vor mentine peste acestea. Pe parcursul zilei vantul va prezenta intensificari sustinute in…

- Vremea se incalzește in weekend, insa lucrurile nu vor dura foarte mult. Florinela Georgescu, director in ANM, a prezentat prognoza meteo actualizata la Antena 3 CNN. Potrivit meteorologului, temperaturile maxime ating și 18 grade in anumite zone, cu mult mai ridicate decat normalul perioadei. Pe de…

- Avem o primavara care a venit mai devreme decat ar fi normal. Potrivit informațiilor furnizate de catre Administrația Naționala de Meteorologie, in regiunea Maramureș vremea va fi extrem de calda, aici maximele termice prognozate pana pe 1 martie fiind in jurul a 18 grade Celsius. ANM avertizeaza ca…

- "Din punct de vedere termic, temperaturile se situeaza cu mult peste ce trebuie sa inregistram la aceasta data. Vorbim despre temperaturi pe parcursul zilei de astazi cuprinse, la nivelul intregii țari, intre 4 grade, in depresiunile din estul Transilvaniei, și pana la 20, 21, poate chiar 22 de grade…

- Luna ianuarie, la cum este pana acum, se anunța a fi o luna anormala din punct de vedere al precipitațiilor, dar și al valorilor din termometre. Am avut zile cu ger, urmate de zile cu temperaturi aproape de primavara, iar tendința pare a se menține și in urmatoarea perioada. Potrivit estimarilor facute…

- Un nou episod de vreme geroasa si ninsoare va afecta Romania la sfarsitul acestei saptamani, dupa ce in zilele de joi si vineri vor fi temperaturi relativ ridicate. In Capitala se va ajunge chiar la minus 8 grade Celsius, iar vantul, chiar si moderat, va accentua senzatia de frig, anunta meteorologii.

- Astazi, vremea se va raci fața de ziua precedenta, insa in regiunile sudice valorile termice diurne se vor menține peste mediile multianuale specifice acestei date. Temperaturile maxime vor fi de la -3 grade in estul Transilvaniei pana la 7…8 grade, pe arii restranse in Muntenia și Dobrogea. Cerul va…