- In primul trimestru din anul 2024, in urma misiunilor desfasurate in punctele de trecere a frontierei si in zona de competenta, politistii de frontiera au descoperit 77 autovehicule aflate in atentia autoritatilor, fiind semnalate ca suspecte a fi furate (60 autoturisme, 7 camioane, 5 microbuze, 4 remorci…

- Presa a relatat, saptamana trecuta, despre inițierea unui dialog intre Moldova și Austria in domeniul sporturilor de iarna. In ultimul timp, in țara noastra, a reinviat cu adevarat interesul pentru biatlonul de iarna, in care Moldova a reușit deja sa caștige aurul și argintul la Campionatele Europene.…

- Viceprim-ministrul, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a avut o intrevedere cu omologul sau spaniol, Luis Planas Puchades, in cadrul reuniunii ministeriale a statelor membre ale Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV) de la Verona. Potrivit Ministerului Agriculturii,…

- Continuam sa impartașim entuziasmul și dedicarea participanților la a șasea ediție a YMCA Leadership Academy. Pavalachi Andrian și Fomenco Nicolae, reprezentanți ai YMCA Moldova, continua sa se implice activ in acest proiect captivant. Astazi, participanții au avut o serie de workshop-uri interactive…

- Fostul prim-ministru, Chiril Gaburici, a avut o discuție cu mai mulți studenți, la care le-a impartașit din experiențele proprii și a venit cu mai multe sfaturi. Printre altele, Gaburici a marturisit ca succesul in viața il reprezinta capacitatea de a invața permanent - sa asculți, sa faci notițe, sa…

- PRIMARIA MUNICIPIULUI BAIA MARE publica anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante: -Inspector, Clasa I, Grad asistent, BIROU MARKETING PUBLIC -Inspector, Clasa I, Grad superior, BIROU TEHNOLOGIA INFORMATIEI -Director executiv, Clasa…

- Publicația Politico a prezentat in aceasta dimineața un material dedicat ”Tezaurului de aur al Bancii Naționale a Romaniei care a fost trimis la Moscova”. Istoria zbuciumata a evacuarii tezaurului Bancii Naționale a Romaniei la Moscova a inceput in timpul Primului Razboi Mondial. Romania a intrat in…

- Oficial e primavara! Exista mai multe legende despre marțișor, vestitorul primaverii. O poveste legata de martisor spune ca șoarele a coborat pe pamant in chip de fata frumoasa, pe care un zmeu a furat-o si a inchis-o in palatul sau, astfel ca lumea intreaga a cazut in mahnire. Vazand ce se intampla…