S-au ieftinit gazele pentru populație S-au ieftinit gazele. Prețul gazelor naturale facturate de Engie, cel mai mare furnizor de gaze naturale pentru populație, pentru consumul lunii aprilie, a scazut, așa cum era de fapt previzibil, scrie economica.net . Prețul final, cu tot cu tarife de rețea și taxe, cu care a facturat Engie consumul de gaze al clienților casnici in luna aprilie a fost de 0,23 de lei/kWh, potrivit facturilor consultate de noi, adica mult sub nivelul prețului maxim plafonat, de 0,31 de lei/kWh. Fața de consumul facturat pentru luna anterioara, martie, ultima luna din sezonul rece, atunci cand prețul pe unitate a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

