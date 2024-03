Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea continua, toata țara fiind vizata de o informare meteo de ploi si intensificari ale vantului pana miercuri dimineata. Meteorologii spun ca la munte se anunța ninsori și lapovița și ca este posibil sa avem manifestari de iarna pana la sfarșitul lunii martie și chiar și in aprilie.„Traversam…

- Vremea va fi calda, cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru perioada din calendar, in timp ce ploile vor fi, in general, normale pentru aceasta luna, potrivit estimarilor meteorologilor pentru intervalul 4 martie - 1 aprilie.Potrivit ANM, in saptamana 4-11 martie, valorile termice vor…

- Dupa o ușoara racire a vremii in ultimele zile, luna februarie ar putea inregistra un nou record de caldura. Directorul ANM, Elena Mateescu, spune ca vremea este mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada și ca valorile de temperatura vor continua sa creasca. „Traversam o perioada mai…

- Regimul termic prognozat pentru perioada 5 – 18 februarie va fi unul oscilant, de la o saptamana la alta, astfel incat se va trece de la maxime medii de 18-19 grade la valori chiar si cu 15 grade mai scazute, iar aria precipitatiilor va fi destul de extinsa atat in primele zile ale acestei saptamani,…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a transmis la Antena 3 CNN cat mai ține valul de ger in Romania. ”Vremea va fi rece și in urmatoarele zile. Astazi, contam pe maxime de cel mult -6 pana la 4 grade. De asemenea, urmeaza o noapte geroasa, cu valori de temperaturi spre…

- "In aceasta dimineața, am inregistrat cele mai coborate valori de temperatura din acest episod autentic de iarna, cu -19 grade la Negrești, -7 grade la București (Baneasa), -8 grade la Afumați.Vremea va fi rece și in urmatoarele zile. Astazi, contam pe maxime de cel mult -6 pana la 4 grade. De asemenea,…

- O masa de aer rece va patrunde din nou pana in regiunea țarii noastre, iar in unele zone sunt așteptate ninsori și temperaturi scazute. Vremea calda de la sfarșitul lunii decembrie va continua și in prima saptamana din ianuarie. Chiar daca extinderea unei zone de presiune scazuta dinspre vest va aduce…

- Deși se raceste usor, vremea se va mentine in continuare calda, mai ales in est, sud si sud-vest. Maximele termice se vor incadra, in general, intre 4 si 14 grade, iar minimele se vor situa intre -6 și -4 grade in estul Transilvaniei si intre 5 și 6 grade in Dealurile de Vest.