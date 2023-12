Stiri pe aceeasi tema

- De anul viitor, subvenția de la stat pentru mașinile electrice se injumatațește, de la 11.000 de euro, cat este in prezent, la doar 5.000 de euro. Ministrul Mediului a spus ca s-a ajuns la aceasta valoare dupa ce s-a facut o analiza și s-a vazut ca suma este la fel de mare ca in alte țari care au un…

- Un deținut din Valcea a dat in judecata Administrația Naționala a Penitenciarelor pentru abuz. Barbatul, care este condamnat la 7 ani și 6 luni de inchisoare pentru lovituri cauzatoare de moarte, cere 50.000 de lei in instanța. Individul spune ca a fost victima unui abuz atunci cand a fost mutat din…

- O noua sesiune a programului „Casa Verde Fotovoltaice”, prin care vom valida potentialii instalatori, va demara miercuri (n.n- maine), iar firma care a dat in judecata Adminstratia Fondului pentru Mediu (AFM) a promis ca va renunta la proces daca va fi validata ca instalator autorizat, a anuntat, ieri,…

- O noua sesiune a programului "Casa Verde Fotovoltaice", prin care vom valida potentialii instalatori, va demara miercuri, iar firma care a dat in judecata Adminstratia Fondului pentru Mediu (AFM) a promis ca va renunta la proces daca va fi validata ca instalator autorizat, a anuntat, luni, intr-o conferinta…

- Prima de casare pentru Programul Rabla Plus ar putea fi mai mica de anul viitor. Ecobonusul de 10 mii de euro ar urma sa fie redus cu doua sau treii mii de euro. Anuntul a fost facut chiar de ministrul Mediului la deschiderea Salonului Auto Bucuresti.

- “Va felicit pentru cei 30 de ani de la primul salon auto organizat la Bucuresti si pentru aceasta a 20 a editie aniversara, pentru iubitorii de masini, pentru pasionatii de cai putere si pentru publicul larg Salonul Auto Bucuresti ramane, fara indoiala, cel mai important eveniment al anului. Avem privilegiul…

- Programul Rabla Plus 2024: Ministrul Mediului iși propune sa mute banii de la Rabla Clasic, pentru o finanțare mai mare Programul Rabla Plus 2024: Ministrul Mediului iși propune sa mute banii de la Rabla Clasic, pentru o finanțare mai mare In acest an, in țara noastra, aproape 10.000 de mașini au fost…

- “Va felicit pentru cei 30 de ani de la primul salon auto organizat la Bucuresti si pentru aceasta a 20 a editie aniversara, pentru iubitorii de masini, pentru pasionatii de cai putere si pentru publicul larg Salonul Auto Bucuresti ramane, fara indoiala, cel mai important eveniment al anului. Avem privilegiul…