Ministrul Justiţiei: 17 fugari au fost aduşi în ţară în ultima săptămână Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, anunta, sambata, ca, in ultima saptamana, 17 fugari au fost adusi in tara. Ministrul a spus ca statul roman plateste foarte mult pentru repatrierea condamnatilor, anul trecut suma depasind 10 milioane de lei. De aceea, a fost pus in dezbatere publica un proiect de lege pentru ca toate costurile sa fie suportate de fugari. Minsitrul Justitiei anunta ca, in 2021, statul a cheltuit peste 9,4 milioane de lei pentru aducerea in tara a fugarilor, in 2022 suma s-a ridicat la peste 8,6 milioane de lei. ”Anul trecut suma a urcat la peste 10 milioane de lei. Dar anul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Alina Gorghiu a explicat ca pentru fiecare fugit adus in tara, statul achiziționeaza 3 bilete de avion, la care se adauga cheltuielile cu diurna si cazarea ofiterilor de politie. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anunțat sambata ca in ultima saptamana au fost adusi in tara 17 fugari. Aceasta a subliniat…

- ”17 fugari au fost adusi in tara in ultima saptamana! Pentru aducerea in tara a unui fugar, statul cumpara 3 bilete de avion. La care se adauga costurile diurnei si ale cazarii ofiterilor de politie implicati in preluarea persoanei cautate”, a transmis, sambata, Alina Gorghiu, intr-o postare pe Facebook.Minsitrul…

