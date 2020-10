Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a transmis statelor membre o noua propunere de modificare si prelungire a cadrului temporar, ceea ce inseamna ca toate masurile luate in acest an si schemele de garantii pot fi prelungite si in 2021, a anuntat joi ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la finalul sedintei de Guvern.…

- Citu: OUG privind esalonarea datoriilor acumulate in perioada starii de urgenta intra joi in Guvern. Nu sunt necesare garantii, iar cererile pot fi depuse pana la 15 decembrie Ordonanta de urgenta privind esalonarea datoriilor acumulate in perioada starii de urgenta va intra in prima lectura in sedinta…

- Florin Cițu, ministrul Finantelor Publice, a declarat astazi ca in contextul dificil prin care trece intreaga omenire Romania are semne pozitive. Conform lui Florin Cațu, economia Romaniei trece printr-o perioada dura. „Nu este un secret ca trimestrul II era un trimestru dur. Obiectivul nostru nu a…

- Romania va evita recesiunea tehnica si va avea o contractie a economiei mai mica decat estimarile publice facute de agentiile de rating, Comisia Europeana (CE), Fondul Monetar International (FMI) si institutii bancare, datorita raspunsului prompt si eficient al politicilor economice, sustine ministrul…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a declarat ca Romania va evita recesiunea tehnica și ca economia iși va reveni pana la finalul anului, iar acest lucru va duce la creștere economica in 2021. Conform lui Cițu, Romania va avea o contracție a economiei mai mica decat estimarile publice facute de agențiile…

- Romania va evita recesiunea tehnica si va avea o contractie a economiei mai mica decat estimarile publice facute de agentiile de rating, Comisia Europeana CE), Fondul Monetar International (FMI) si institutii bancare, datorita raspunsului prompt si eficient al politicilor economice, sustine ministrul…

- Romania nu va cere ajutor de la Fondul Monetar International in 2020, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Nu vom ajunge la FMI. Am reusit sa finantam acest deficit, ceea ce va spun ca este o premiera si pentru Romania in ultimii 30 de ani, dar si pentru multe economii din…

- Comisia Europeana confirma ca masurile luate de guvernul PNL pana acum sunt foarte bune si vor duce la o revenire rapida a economiei, a scris duminica ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. Ministrul Finantelor a subliniat ca se iau toate masurile pentru a reduce impactul crizei…