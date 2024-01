Comisia Europeană vrea să modernizeze serviciile de informații fluviale în UE Comisia Europeana a adoptat, in data de 29 februarie, o noua propunere de imbunatațire a gestionarii traficului pe raurile și canalele din UE. Masuaa se inscrie in planul de acțiune care prevede o pondere mai mare a transportului de marfuri pe caile navigabile interioare europene, in conformitate cu Pactul verde european și cu Strategia pentru o mobilitate sustenabila și inteligenta , deoarece transportul pe caile navigabile interioare este eficient din punct de vedere energetic și asigura o fluiditate aproape lipsita de blocaje, se arata intr-un comunicat al CE. „Masurile propuse astazi vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

