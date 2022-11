Ministrul Finanţelor: Cu siguranţă salariul minim o să fie de 3.000 de lei ” Maine avem Consiliul National Tripartit. (…) Maine o sa avem si raspunsul. As vrea sa rezerv un pic elementele de negociere pentru sedinta de maine, dar cu siguranta salariul minim va fi 3.000 de lei. (…) Eu va spun ca va fi 3.000 de lei, cu 200 de lei scutiti de taxe, vorbim de ceea ce este peste plafon si ne uitam in negocierile pe care le avem si cu mediul de afaceri pentru acea eventuala masura voluntara pentru cei care cresc cu mai mult decat 200 de lei, pentru ceea ce depaseste 3.000 de lei. Dar aici sindicatele spun un lucru: ne intoarcem la partajarea contributiilor. Or aici, lasati-ne… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

