- Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat luni, 29 martie 2021, in regim de videoconferința, la o intrevedere cu reprezentanții Grupului Bancii Mondiale, respectiv dna Gallina A. Vincelette, director pentru Uniunea Europeana, dna Tatiana Proskuryakova, director de țara pentru Romania și Ungaria,…

- Cei bine infipți in sistemul de comerț al țarii și in perioada comunista s-au privatizat rapid. In lipsa legilor, a taxelor și impozitelor, noii afaceriști se imbogațeau.Viorel Catarama, om de afaceri: A fost o fericire maxima, erau timpuri in care, evident, se caștigau foarte mulți bani. Domnilor,…

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca Romania se afla in prezent in procedura de deficit excesiv din cauza "politicilor dezastruoase din perioada 2017-2019", dar estimeaza ca in curand "vom avea si cifre pe crestere economica", mentionand ca, in urma discutiilor de la Bruxelles, Guvernul de la…

- Comisia Europeana l-a instiintat la sfarșitul lunii decembrie 2020 pe noul ministru al Finantelor, Alexandru Nazare, ca vrea sa discute bugetul public al Romaniei pe 2021 si sa analizeze impreuna actiunile necesare, atat imediat, cat si pe termen mediu pentru a aduce situatia fiscala pe o cale sustenabila,…

- ”Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut astazi o prima discutie cu vice-presedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, principalele teme abordate fiind legate de situatia bugetara a Romaniei, precum si de prioritatile strategice avute in vedere de catre guvern pentru relansarea economica…

- România, așa cum se știe, de anul trecut este în procedura de deficit excesiv. HotNews.ro a prezentat, miercuri, o scrisoare a Comisiei Europene adresata lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, din care reiese ca Executivul european ar dori sa colaboreze cu Guvernul pe tema bugetului…

