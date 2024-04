Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat doua investigatii aprofundate in Romania legate de posibile probleme in derularea unui amplu proiect cu finantare europeana. „Astazi, Comisia a lansat doua investigații aprofundate in temeiul Regulamentului privind subvențiile straine. Investigațiile se refera la rolul…

- Comisia Europeana a demarat doua investigații amanunțite privind posibila distorsiune a pieței in urma subvențiilor straine acordate ofertanților in cadrul unei proceduri de achiziții publice din Romania. Potrivit unui comunicat oficial al executivului comunitar, procedura publica in cauza a fost inițiata…

- Miercuri, Comisia Europeana a demarat doua investigații aprofundate privind subvențiile straine acordate ofertanților in cadrul unei proceduri de achiziții publice din Romania. Autoritatea contractanta romana, Societatea PARC fotovoltaic Rovinari Est S.A, deținuta in mod egal de Complexul Energetic…

- Recent, ministrul Marcel Boloș a anunțat o decizie controversata referitoare la creșterea numarului de posturi de conducere in instituțiile publice de la 8% la 10%. Declarațiile sale au starnit un val de critici și neliniști printre cetațeni. Dar și in mediul politic. Deducem de aici ca instituțiile…

- Comisia Europeana a aprobat 204 milioane de euro nerambursabili din Fondul de Modernizare pentru inlocuirea unor locomotive vechi cu material rulant nou, a anuntat, joi, Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF). „Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) anunta asigurarea finantarii nerambursabile…

- Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, transmis vineri AGERPRES, Comisia Europeana a aprobat Romaniei o schema a contractelor pentru diferenta in valoare de trei miliarde de euro pentru a sprijini instalatiile eoliene si solare fotovoltaice pe uscat in vederea stimularii tranzitiei catre…

- Comisia Europeana a deschis o procedura de sancționare impotriva a 17 state membre, printre care și Romania, pentru ca nu au transpus in legislațiile naționale directiva pentru atragerea pe piața muncii a imigranților inalt calificați din afara blocului comunitar.Guvernele țarilor respective au la…

- Romania primește 288 milioane de euro de la UE ca avans in programul REPowerEU. Comisia Europeana a acordat Romaniei o plata de prefinanțare de 288 de milioane de euro pentru proiecte energetice, in cadrul componentei RePowerEU din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Aceasta plata va…