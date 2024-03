Stiri pe aceeasi tema

- Romania a caștigat procesul impotriva Gabriel Resources, referitor la exploatarea aurifera de la Roșia Montana, la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții. Cu o majoritate de 2 la 1, instanța arbitrala a stabilit ca Romania nu datoreaza despabugiri companiei…

- Victor Ponta, consilier al premierului Marcel Ciolacu, a reacționat in cursul nopții de vineri spre sambata dupa ce Romania a caștigat procesul privind Roșia Montana, afirmand ca romanii "nu trebuie sa plateasca pentru greșelile" fostului premier Dacian Cioloș."Ma bucur mult ca romanii Nu trebuie sa…

- Liderul USR, Catalin Drula, a acuzat, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, coalitia de guvernare PSD-PNL ca a "isterizat Romania saptamani de-a randul cu o campanie toxica" impotriva formațiunii pe care o conduce, campanie legata de procesul in cazul Rosia Montana.Drula mai afirma ca DNA…

- Fostul premier Dacian Ciolos reacționeaza și el dupa victoria in procesul Roșia Montana. Ce spune acesta? Dacian Cioloș afirma, dupa ce Romania a castigat procesul Rosia Montana, ca Rosia Montana ramine in patrimoniul mondial UNESCO. Totodata, el a mai subliniat și faptul ca statul roman nu plateste…

- O știre de senzație a venit in cursul zilei de astazi. O firma din Romania a recunoscut ca este acționar important la firma Gabriel Resources, cea care cere Romaniei despagubiri enorme in dosarul Roșia Montana . Acum s-a aflat ca o firma romaneasca este acționar important in compania canadiana care…

- Brokerul BRK Financial Group este din Cluj-Napoca. Aceste actiuni au fost achizitionate la pretul mediu de 0,39 dolari canadieni la finalul anului trecut. De asemenea, BRK Financial Group detine 2.043.256 de warrants emise de Gabriel Resources; fiecare warrant da dreptul de a cumpara (subscribe) o actiune…

- Declarațiile publice ce au avut loc in Romania, de la inceputul lunii februarie, pe tema despagubirilor ce ar urma sa fie platite pentru proiectul minier eșuat de la Roșia Montana, au avut o influența directa mai mult decat pozitiva asupra evoluției bursiere a companiei Gabriel Resources. Controversele…

- Potrivit psnews.ro, Gabriel Resources a inființat Roșia Montana Gold Corporation (RMGC) și a propus un proiect care promitea beneficii economice semnificative pentru țara. Cu rezervele mari de aur și argint, proiectul a fost prezentat ca o oportunitate de dezvoltare economica și creare de locuri de…