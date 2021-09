Conform datelor prezentate de Dan Vilceanu, bugetul votat la inceput de an prevede un deficit de 7,16%, iar acesta a scazut la 7,13% din PIB dupa prima rectificare bugetara din acest an, care s-a produs luna trecuta. ”Evident ca ne propunem sa venim cu o scadere, sa urmarim trendul de scadere pe care ni l-am asumat in discutiile cu Comisia, cu ceilalti parteneri internationali si trebuie sa ajungem la sub 3% pana in 2024. Asta facem, suntem foarte atenti sa atingem acest obiectiv. Pe de alta parte, noi suntem inca in pandemie si am avut, de exemplu, la aceasta rectificare, 3,7 miliarde de lei…