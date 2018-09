Ministrul de Finante vrea ca romanii sa beneficieze de servicii medicale in functie de cat platesc CASS

Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia va reveni pe un trend de scadere spre finalul acestui an, ceea ce se va vedea mai mult din octombrie, a sustinut, miercuri seara, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, in ciuda faptului ca recentele date arata altceva. "Inflatia va scadea clar. Uitati-va la octombrie: va scadea…

- Un milion de doze de vaccin gripal vor fi distribuite directiilor de sanatate publica din tara, incepand din 15 septembrie, anunta Ministerul Sanatatii (MS). Acestea vor ajunge apoi la cabinetele medicilor de familie, pentru imunizarea persoanelor din categoriile cu risc ridicate de imbolnavire,…

- Jandarmii au prezentat luni armele si munitia folosite in timpul interventiei din Piata Victoriei, la protestul diasporei din 10 august. Un subofiter a aratat in poligonul Jandarmeriei cum functioneaza armamentul si a insistat ca gazele sunt neletale, inofensive si se trag la unghi de 60 de grade.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, marti seara, ca in cadrul Ministerului are loc o analiza comparativa pe Codul Fiscal si pe Codul de Procedura Fiscala in vederea aplicarii unui noi cadru fiscal de la 1 ianuarie 2019. "Colegii mei lucreaza la aceasta analiza comparativa…

- Romanii care au cumparat titluri de stat prin Programului Tezaur - editia Centenar le-ar putea tranzactiona sau folosi pe post de garantii bancare inainte de scadenta. In momentul in care a fost lansat programul, Ministerul de Finante a anuntat ca persoanele care cumpara titlurile de stat…

- Ministerul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca plafonarea pretului gazelor din productie interna este justificata, chiar daca Legea Energiei prevede ca o astfel de masura se poate lua doar in situatii extreme. Seful de la Finante a precizat, joi, ca proiectul de hotarare de guvern pentru…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat, miercuri, ca Ministerul Finantelor va continua emisiunea de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur - editia CENTENAR, avand in vedere ca s-a dovedit a fi un succes pana acum. "Prima emisiune de titluri de stat programul 'Tezaur - editia CENTENAR'…

- Romanii din diaspora sunt asteptati la un protest in 10 august, pentru a opri abuzurile puterii politice de la Bucuresti. Putere care insa, se grabeste, asa ca s-ar putea ca intr-o luna si jumatate, Romania sa arate cu totul atfel, motiv pentru care Mihai Sora face acest apel catre romanii din afara:…