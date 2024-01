Stiri pe aceeasi tema

- Agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei și situația de securitate din regiunea Marii Negre, au fost principalele teme ale intrevederii pe care ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu a avut-o luni, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, conform mediafax.Ministrul de externe…

- Rusia acuza NATO de infiltrare in alegerile prezidențiale: 'Exercițiile militare ii intimideaza pe alegatori!'General-maior in rezerva Leonid Ivlev, deputat in Duma de Stat a Rusiei din partea regiunii Crimeea, a apreciat ca apropiatele exerciții de amploare ale NATO sunt o manifestare a „naturii agresive…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a facut apel la Occident sa faca mai mult pentru “a strangula” productia de arme in Rusia, estimand ca 95% din “componentele critice straine” utilizate la fabricarea armelor rusesti sunt produse de companii occidentale.“Occidentul trebuie sa actioneze…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a participat joi, 18 ianuarie 2024, in calitate de vorbitor principal, la panelul cu tema "Rusia: ce urmeaza Russia: What next " din cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos.Potrivit MAE, la dezbatere au luat parte Valdis Dombrovskis,…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, va participa la o “intalnire pe tema Ucrainei”, care se va desfașura la sediul ONU din New York. Discuția despre Ucraina, care se va purta in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, “a fost inițiata de țara noastra”, a precizat purtatoarea de cuvant a…

- Vicepremierul Ucrainei a venit la București și a purtat discuții cu ministrul roman al Afacerilor Externe, anunța un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Romaniei. Olha Stefanishyna este vicepremier pentru integrare europeana și euro-atlantica a Ucrainei. Ea a avut, in ziua de 8 decembrie…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca pierderile de personal ale Rusiei in Ucraina depașesc 300.000 de persoane. Vorbind despre consecințele agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, secretarul general a spus ca Rusia a devenit mai slaba din punct de vedere politic, militar și economic…

- Germania va desfașura patru avioane Eurofighter in Romania pentru a sprijini misiunea de poliție aeriana a NATO incepand cu sfarșitul lunii noiembrie, a declarat o sursa din domeniul securitații pentru Reuters, agenția de presa notand ca decizia vine la cateva saptamani dupa atacurile rusești asupra…